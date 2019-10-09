С помощью автомобилей в рамках нацпроекта «Демография» в больницы Кировской области доставили 4429 пенсионеров

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-09T18:04:37+03:00

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За три месяца 4429 пожилых жителей Кировской области смогли воспользоваться услугами, предусмотренными нацпроектом «Демография». А именно - пенсионеров старше 65 лет бесплатно доставили в больницы на осмотр. Для этих целей Кировскому клинико-диагностическому центру выделили 34 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Так, одной из первых, новый транспорт получила Лузская центральная районная больница. Теперь выезд в отдаленные от райцентра населенные пункты проводится еженедельно. Обычно в них участвуют врач-терапевт, акушерка и медицинская сестра. На опорном ФАПе они осматривают пациентов, которых привезли из сел и деревень, снимают электрокардиограмму, производят забор анализов. Затем при необходимости пожилым пациентам назначают дополнительные обследования.

Кроме того, Кировский клинико-диагностический центр получил автомобиль, на котором возможны перевозки маломобильных пациентов. На спецмашине в поликлиники доставляют жителей Субботихи, Порошино, поселков Костино и Бахты.

- Мне уже 87 лет и, конечно, добраться до поликлиники самостоятельно очень тяжело, - поделилась пенсионерка Антонина Мартынова. - Выручают внуки, иногда с соседями договаривались, чтобы подвезли. Из поликлиники раньше звонили и приглашали на прием, а в августе фельдшер рассказала, что теперь нам, пенсионерам, даже машина полагается. Тогда съездили на маммографию, а в сентябре меня отвезли в местный ВОП в Субботихе на прием к гинекологу.

Всего за прошедшие месяцы, в медучреждения на автомобилях доставили 4429 пациентов старше 65 лет. Из них 818 человек для прохождения диспансеризации и профилактических медосмотров. Врачи провели 622 консультаций и более 1700 обследований.

ИСТОЧНИК KP.RU