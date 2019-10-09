Восемь кировских проектов попадут на финал Russian Event Awards

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-09T18:04:17+03:00

Изменить размер текста: A A

310 проектов из 19 регионов России принимали участие в отборе. Недавно в городе Балково Саратовской области состоялся региональный конкурс Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. Смогли достойно показать себя и кировчане. Восемь проектов из нашей области добились путевки в финал.

- Наша область ежегодно участвует в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards и завоевывает награды, чем подтверждает высокий уровень этой работы в регионе, - подчеркнула министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

Одними из самых лучших жюри признало такой проект как Всероссийский сказочный олимпийский день, который собрал порядка десяти тысяч участников со всей страны. Высокую оценку получил фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». Он в игровой форме позволяет узнать жителям нашего региона и гостям об истории Вятского края.

Лучшим организатором турсобытий был признан Центр развития туризма Кировской области. Жюри отметило также байк-рок фестиваль «Взлетная полоса» и V Межрегиональный фестиваль железа в Белой Холунице.

Глава регионального Центра развития туризма Елена Данюшенкова отметила, что такие мероприятия очень значимы для нашей области. Они становятся его визитной карточкой. Что в свою очередь притягивает большое количество желающих приобщиться к вятской культуре.

Напомним, что в 2016 году Центр развития туризма Кировской области одержал победу в номинации «Лучший региональный ТИЦ» Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU