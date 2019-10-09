2019-10-09T17:04:47+03:00
Общество

«Водоканал» проверил качество воды в кировских домах «на прозрачность»

Результаты экспертизы удивили жителей города
Олег ЛЯЛИН
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В лабораториях установили: качество воды соответствует всем нормам.В лабораториях установили: качество воды соответствует всем нормам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировчане стали чаще жаловаться на запах воды, которая течет по трубам их квартир. Говорят, что она имеет сильный химический и лекарственный запах. Пользоваться такой водой им неприятно. Чтобы понять в чем причина, необходимо было провести экспертизу. Сначала «Водоканал» провел отбор проб воды на очистных сооружениях водопровода, колонках и насосных станциях. Проблем с качеством воды работники не выявили, как и отклонений от гигиенических норм.

Вчера, 8 октября, работники МУП «Водоканал» взяли пробы жидкости уже в нескольких квартирах. Сегодня стало известно о первых результатах исследования. Как оказалось, и вкус, и цвет, и запах воды соответствуют требованиям СанПиН.

Во второй половине дня будут готовы результаты по выявлению микроорганизмов в воде. На исследование на микробиологию нужно куда больше времени, так как образцы должны сутки храниться в специальном приборе для поддержания температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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