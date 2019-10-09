2019-10-09T16:25:24+03:00
Общество

Прокуратура: уровень шума на путепроводе в Чистые Пруды превышен

Кроме того, специалисты выявили еще одно нарушение на новом объекте
Евгений ДЕМИХОВ
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Жителей беспокоит шум, идущий со стороны путепровода. Фото: администрация города КироваЖителей беспокоит шум, идущий со стороны путепровода. Фото: администрация города Кирова
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Здоровье людей, проживающих в домах около новой магистрали, может подвергаться опасности. К такому выводы пришли в Ленинской районной прокуратуре города Кирова после исследования специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Проверка была инициирована после обращения граждан.

- Выявлено, что в нарушение требований федерального законодательства, а также ряда СанПиН уровень шума, создаваемого автотранспортом, проезжающим по путепроводу в микрорайон Чистые Пруды превышает допустимые значения, - сообщили в прокуратуре Кировской области.

Замеры шума проводились на придомовых территориях улицы Ивана Попова. Кроме того, специалисты обнаружили еще и превышение загрязняющих веществ в атмосфере. Главе администрации города Кирова внесено представление об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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