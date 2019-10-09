2019-10-09T16:27:41+03:00
Общество

В Кирове у школы № 40 открыли современную спортплощадку

Ученики уже успели оценить новые турники и брусья
Николай Хмелев
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Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
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Сегодня, 9 октября, на стадионе МБОУ СОШ № 40 прошло торжественное открытие современной спортивной площадки. Торжественными гостями праздника стали глава города Кирова Елена Ковалева и депутат Кировской Гордумы Михаил Шихов. В рамках депутатских наказов Михаил Викторович выделил на обустройство площадки 1,7 миллиона рублей: были убраны 45 аварийных деревьев, установлен спортивный комплекс (турники, брусья, шведская стенка), а также смонтировано освещение.

Кроме того, благодаря главе города у стадиона со стороны путепровода появился шумозащитный экран.

- Приятно поздравить учителей и учеников школы с успешной реализацией проекта. Стадион выглядит обновленным. Очень хорошо, что у каждого появится возможность заниматься спортом. Ведь он формирует такие качества как целеустремленность, упорство и ответственность, - отметила Елена Ковалева.

Директор школы Василий Казанцев от всей души поблагодарил депутатов и главу города Кирова за содействие в благоустройстве этого спортивного «уголка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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