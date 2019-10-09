2019-10-09T15:28:19+03:00
Общество

В Кирове поздравили педагогов, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов

Глава города вручила учителям грамоты и благодарственные письма
Мария ПЕТРОВА
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Фото: vk.com/e_v_kovalevaФото: vk.com/e_v_kovaleva
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Мэр Кирова Елена Ковалева поблагодарила педагогов, чьи ученики смогли набрать 100 баллов по итогам ЕГЭ в 2019 году. В торжественной обстановке учителям вручили цветы, грамоты и благодарственные письма министерства образования Кировской области.

- Можно по-разному относиться к единому государственному экзамену, но нельзя не отметить, что ЕГЭ - индикатор знаний выпускников, а для тех, кто честно прошел это испытание, стобалльный результат - достойная победа, - отметила глава города . - Мы гордимся успехами наших детей и искренне благодарим педагогов за их превосходную подготовку!

Фото: vk.com/e_v_kovaleva

Фото: vk.com/e_v_kovaleva

Всего в Кирове отличились 20 учителей. Именно благодаря их усилиям со стобалльными результатами закочили школу 16 ребят - по русскому языку, 5 - по химии, по 1 человеку - по географии, литературе, истории, обществознанию. Из них трое школьников - ученики «Вятской православной гимназии». Также своими результатами порадовали выпускники 21-го лицея, лицея информационных технологий № 28, гимназии №46, школ с углубленным изучением отдельных предметов №30, 47, 52, 58, 62, 65 и средних образовательных школ №40, 42, 56, 57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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