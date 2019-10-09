19-летнего парня могут посадить за то, что он спаивал школьницу
Два месяца они постоянно расписали алкоголь вместе
Фото: pixabay.com
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В Тужинском районе Кировской области будут судить 19-летнего парня. Молодой человек «провинился» в том, что спаивал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Знакомые распивали спиртные напитки вместе в течение двух месяцев - с мая по июль 2019 года. При этом житель Тужинского района знал, что девушка - несовершеннолетняя.
В итоге, молодого человека обвиняют в «вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Уголовное дело уже предали для рассмотрения в Яранский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU