2019-10-09T13:50:30+03:00
Происшествия

19-летнего парня могут посадить за то, что он спаивал школьницу

Два месяца они постоянно расписали алкоголь вместе
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тужинском районе Кировской области будут судить 19-летнего парня. Молодой человек «провинился» в том, что спаивал 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Знакомые распивали спиртные напитки вместе в течение двух месяцев - с мая по июль 2019 года. При этом житель Тужинского района знал, что девушка - несовершеннолетняя.

В итоге, молодого человека обвиняют в «вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Уголовное дело уже предали для рассмотрения в Яранский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове поздравили педагогов, чьи ученики сдали ЕГЭ на 100 баллов
«Не фантики»: кировчане могут подключить десятки услуг МегаФона за кэшбэк
В Кирове из-за ДТП пострадали три подростка и образовался затор на дороге
В Кирове запустили новую электричку Яр - Пижма
«Бесплатная» диагностика окон
Люди со всей России едут в «Авитек» за здоровьем!
Два атлантических циклона принесут в Кировскую область потепление и осадки
От правильного хлеба не поправишься!
Мошенник вынудил пенсионерку из Кирова взять кредиты почти на миллион рублей
Кировчане смогут увидеть метеорный поток Дракониды
Главный режиссер «Театра на Спасской»: «Я прихожу не на пустое место»
Жителя Белой Холуницы отправят в колонию за пьяную езду в четвертый раз
Как поступить на службу в полицию?
На улице Герцена появится пункт приема вторсырья
В Кировской области экс-бухгалтер деревообрабатывающего предприятия пойдет под суд за кражу миллиона
В Кирове не примут пластиковую разметку со сколами
Жители 15 домов в Кирове по-прежнему остаются без отопления, а 33 - без горячей воды
В Кирове третью неделю подряд разыскивают мужчину со шрамом на голове
Детский сад № 63 проверили после массового увольнения сотрудников
В Кирове появились пять современных спортивных площадок