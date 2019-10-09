В Кирове из-за ДТП пострадали три подростка и образовался затор на дороге

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-09T12:07:03+03:00

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Таксист при повороте на право не предоставил преимущество встречному «Форду». Машины столкнулись на перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта сегодня, 9 октября, около 9.20 часов

- Водитель автомобиля «Рено Логан» двигался со стороны улицы Горького в сторону улицы Дерендяева, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия пострадали три пассажира данного транспортного средства.

16-летние девушка и два молодых человека получили травмы. Помощь им оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

Еще одним последствием стало перекрытие дороги на улице. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они осуществляют регулировку движения.

ИСТОЧНИК KP.RU