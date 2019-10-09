2019-10-09T12:14:11+03:00
Общество

В Кирове запустили новую электричку Яр - Пижма

Четырехвагонный состав будет передвигаться по участку Яр - Киров - Котельнич - Шабалино - Пижма
Николай Хмелев
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Фото: Правительство Кировской областиФото: Правительство Кировской области
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8 октября на железнодорожном вокзале Кирова прошел торжественный запуск нового пригородного электропоезда. Обновление подвижного состава произошло благодаря инвестпрограмме ОАО «РЖД». Сразу же после торжественной части четырехвагонный состав отправился до станции Ежиха.

Электропоезд ЭПЗД был произведен на Демиховском машиностроительном заводе. Он разработан специально для пригородного движения. Создатели позаботились о всех группах населения. Благодаря этому электричка отличается от своих «собратьев» не только дизайном, но и удобством. В просторных вагонах разместили эргономичные кресла, снабдили их поручнями. Кроме того, сделали крепления для велосипедов. А для удобства маломобильных групп граждан установили платформу для подъема и спуска.

- Обновление парка подвижного состава без преувеличения можно назвать знаковым событием для региона, - подчеркнул на торжественном запуске председатель правительства Кировской области Александр Чурин. - Запуск нового электропоезда - это не только вклад в развитие пригородных железнодорожных перевозок, но и выполнение социальных обязательств перед жителями нашей области, имеющими льготы федерального и регионального уровней.

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» добавил, что у компании имеется большая инвестиционная программа. Благодаря ей в Кировской области произойдет постепенное обновление подвижного состава. Заменят не только пригородные вагоны, но и пассажирские поезда.

Кстати, ежегодная нагрузка на пригородные электрички в нашей области составляет 3,5 миллионов пассажиров. Что составляет четверть от всего пассажирооборота в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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