2019-10-09T10:56:33+03:00
Общество

Два атлантических циклона принесут в Кировскую область потепление и осадки

Уже в пятницу температура воздуха может подняться до +10 градусов
Евгений ДЕМИХОВ
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Погода будет не самой ласковой, но вполне теплойПогода будет не самой ласковой, но вполне теплойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Середина недели принесет заморозки в регион, а вот на выходных ожидается потепление. Уже в среду и четверг, 9-10 октября, ожидаются прояснения. Из-за чего темное время суток могут ударить заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха составит +2...+7. Местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

- Во второй половине недели через Кировскую область пройдут два атлантических циклона, - сообщили в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Первый из них принесет умеренные дожди и повышение температуры до +10 градусов в пятницу.

В субботу, 12 октября, также ожидаются кратковременные дожди. Пройдут они не по всей области, а лишь по ее части. Температура воздуха ночью составит +3...+6 градусов, а днем потеплеет до +10.

Прохождение второго циклона через нашу область ожидается в воскресенье, 13 октября. Правда, этого может и не произойти. Однако, если произойдет, то кировчанам опять придется расчехлять зонтики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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