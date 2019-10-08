Мошенник вынудил пенсионерку из Кирова взять кредиты почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-08T17:54:36+03:00

Женщина осталась без очень крупной суммы денег

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64-летняя кировчанка доверилась очередному «сотруднику безопасности банка». Телефонный мошенник смог убедить пенсионерку, что неустановленные лица пытаются оформить на нее кредит.

- Собеседник убедил кировчанку опередить злоумышленников и самой взять несколько займов - якобы банки не смогут выдавать новые кредиты, пока предыдущие не погашены, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Жительница Кирова оформила кредиты в нескольких организациях на сумму 891 тысяча рублей.

Все эти деньги мошенник посоветовал внести на «безопасный счет». Послушав его, пенсионерка лишилась денег и осталась с большими долгами перед банками.

Полиция ищет злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Виновному в преступлении грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU