Кировчане смогут увидеть метеорный поток Дракониды

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-08T17:20:42+03:00

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Мощный звездопад ожидается сегодня ночью. В темное время суток с 8 на 9 октября над Кировом будет видно метеорный поток Дракониды. Так называют ежегодный звездопад. Источник метеоров - созвездие Дракона, за что событие иполучило свое название.

- Всякий раз, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Джакобини-Циннера, частицы вещества сгорают в атмосфере и создают яркие следы - метеоры, - сообщили в группе «Любительская Астрономия в Кирове». - Сама комета приближается к Земле раз в 6,5 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно.

Поток активен с 6 по 10 октября. Но именно в ночь со вторника на среду ожидается наибольшее количество метеоров. Пока прогнозируется до 20 «упавших звезд» в час. Для наблюдения даже не понадобятся специальные приспособления. Однако, яркая Луна может омрачить процесс любования.

ИСТОЧНИК KP.RU