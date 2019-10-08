2019-10-08T16:45:56+03:00
Происшествия

Жителя Белой Холуницы отправят в колонию за пьяную езду в четвертый раз

Почти год он проведет за решеткой
Евгений ДЕМИХОВ
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31-летнего жителя Белой Холуницы лишили водительских прав31-летнего жителя Белой Холуницы лишили водительских правФото: Евгения ГУСЕВА
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31-летний мужчина предстал перед судом за нарушение правил дорожного движения. Еще два года назад он дважды привлекался к уголовной ответственности за езду в пьяном виде. 10 апреля 2019 года он на «Жигулях», будучи нетрезвым, попался сотрудникам ГИБДД на одной из улиц города.

- При аналогичных обстоятельствах 20 апреля 2019 года он вновь сел за руль автомобиля, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - И вновь его противоправные действия пресекли сотрудники Госавтоинспекции.

Судебное заседание по данному делу состоялось в Слободском. Мужчину признали виновным. Его приговорили к десяти месяцам колонии общего режима. Кроме того, мужчину на три года лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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