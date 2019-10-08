2019-10-08T16:41:33+03:00
Общество

На улице Герцена появится пункт приема вторсырья

Открытие запланировано на 29 октября
Анна КРЮКОВА
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Работать пункт вторсырья будет три дня в неделю. Фото: pixabay.comРаботать пункт вторсырья будет три дня в неделю. Фото: pixabay.com
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В Кирове может открыться пункт приема вторсырья. Для этого волонтеры сообщества «Вятка без мусора» арендовали гараж на улице Герцена, 25. Работать пункт будет по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00 и по субботам с 10.00 до 13.00.

- Мы долго думали, собирались и все-таки решили открыть пункт приема вторсырья, - сообщают активисты. - Звучит значительно, а по факту - арендованный гараж. Но зато в центре города. Надеемся, что добираться с помощью автобусов-троллейбусов и прочего будет удобно.

Волонтеры будут принимать у кировчан на переработку макулатуру, стекло, алюминий и жесть. Кроме того, жители смогут принести в пункт вторсырья пластик (твердый и мягкий) с маркировками 1, 2, 4, 5 и 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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