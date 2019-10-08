В Кировской области экс-бухгалтер деревообрабатывающего предприятия пойдет под суд за кражу миллиона

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-08T16:34:26+03:00

Женщина признала свою вину, ей грозит до десяти лет тюрьмы

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Жительница поселка Кирс три года брала деньги из кассы организации. В этом ей помогало служебное положение. Женщина работала на деревообрабатывающем предприятии. За все время она присвоила порядка одного миллиона рублей.

- В своих показаниях обвиняемая называла различные причины хищения денежных средств, такие как покрытие ипотечного кредита и кредитов, взятых ей в микрофинансовых организациях, необходимость содержания семьи, - отметили в СУ СК России по Кировской области.

Вину женщина признала. Вскоре она предстанет перед судом за хищение имущества предприятия в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения. На ближайшие десять лет экс-бухгалтер может сменить место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU