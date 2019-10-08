В Кирове не примут пластиковую разметку со сколами
В администрации города сообщили, что термопластиковую разметку со сколами у подрядчиков принимать не будут. По словам жителей, такие дефекты появились на улицах Ломоносова, Лепсе и Производственной.
Сколы на разметке могли возникнуть из-за нарушения технологии ее нанесения. К примеру, если работы проводили в неблагоприятных погодных условиях. В случае обнаружения дефектов, у подрядчиков не будут принимать разметку до устранения сколов. Иначе работы не оплатят.
Напомним, что всего новую разметку нанесли на 33 дороги города. Среди них - оживленные магистрали на Октябрьском проспекте, улицах Воровского, Московской и других.
ИСТОЧНИК KP.RU