2019-10-08T16:24:42+03:00
Общество

В Кирове не примут пластиковую разметку со сколами

От подрядчиков потребуют устранить дефекты
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кирове пластиковую разметку нанесли на 33 дороги. Фото: Антон МАМАЕВВ Кирове пластиковую разметку нанесли на 33 дороги. Фото: Антон МАМАЕВ
Изменить размер текста:

В администрации города сообщили, что термопластиковую разметку со сколами у подрядчиков принимать не будут. По словам жителей, такие дефекты появились на улицах Ломоносова, Лепсе и Производственной.

Сколы на разметке могли возникнуть из-за нарушения технологии ее нанесения. К примеру, если работы проводили в неблагоприятных погодных условиях. В случае обнаружения дефектов, у подрядчиков не будут принимать разметку до устранения сколов. Иначе работы не оплатят.

Напомним, что всего новую разметку нанесли на 33 дороги города. Среди них - оживленные магистрали на Октябрьском проспекте, улицах Воровского, Московской и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24