Жители 15 домов в Кирове по-прежнему остаются без отопления, а 33 - без горячей воды
Так и не дождались отопления в своих квартирах жители 15 домов в Ленинском районе и двух домов в Октябрьском районе. По информации пресс-службы города Кирова, это связано с дефектами на сетях. Ситуацию планируют исправить до 20.00 часов.
Кроме того, «сидят» без горячей воды жители еще 33 домов. К решению данной проблемы подключилось управление административно-территориального и муниципального контроля. Его специалисты проверят, какие меры предпринимают в «Кировской теплоснабжающей компании», чтобы обеспечить в домах кировчан горячее водоснабжение.
Всего же на сегодняшний день паспорта готовности к отопительному сезону получили 80% управляющих компаний и организаций. К 15 октября эта цифра должна составлять 100%.
ИСТОЧНИК KP.RU