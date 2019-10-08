2019-10-08T16:12:43+03:00
Общество

Жители 15 домов в Кирове по-прежнему остаются без отопления, а 33 - без горячей воды

Причина - дефекты на сетях
Анна КРЮКОВА
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До сих пор не у всех кировчан в домах включили отоплениеДо сих пор не у всех кировчан в домах включили отоплениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Так и не дождались отопления в своих квартирах жители 15 домов в Ленинском районе и двух домов в Октябрьском районе. По информации пресс-службы города Кирова, это связано с дефектами на сетях. Ситуацию планируют исправить до 20.00 часов.

Кроме того, «сидят» без горячей воды жители еще 33 домов. К решению данной проблемы подключилось управление административно-территориального и муниципального контроля. Его специалисты проверят, какие меры предпринимают в «Кировской теплоснабжающей компании», чтобы обеспечить в домах кировчан горячее водоснабжение.

Всего же на сегодняшний день паспорта готовности к отопительному сезону получили 80% управляющих компаний и организаций. К 15 октября эта цифра должна составлять 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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