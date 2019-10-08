В Кирове третью неделю подряд разыскивают мужчину со шрамом на голове

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-08T15:55:06+03:00

В последний раз его видели 21 сентября

Изменить размер текста: A A

Жителей города просят помочь найти 40-летнего Валентина Вершинина. Мужчина пропал 21 сентября. В этот день он около 06.00 вышел из дома по улице Горбунова. С тех пор неизвестно, где находится мужчина.

Сотрудники полиции сообщают приметы пропавшего: на вид около 42 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, славянской внешности, волосы короткие, имеется залысина, глаза серо-голубые.

На момент пропажи кировчанин был одет в синтетическую куртку темного цвета на молнии, футболку черного цвета с рисунком в области груди в виде волка серого цвета, джинсы синие, светлые ботинки с перфорацией.

Особая примета: шрам на затылке.

Если вы знаете, где может находиться Валентин, просьба сообщить об этом по номерам: 674-319, 674-325, 36-16-22, 8(953)948-11-77, или 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU