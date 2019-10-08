2019-10-08T11:54:32+03:00
Общество

В Кирове появились пять современных спортивных площадок

Спортивные комплексы для занятий уличной гимнастикой спонсировали депутаты и крупные организации
Евгений ДЕМИХОВ
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Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
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Благодаря им на Филейке появились сразу три спортивные площадки. Они располагаются по адресам: улица Ленинградская, 10; улица Северная Набережная, 15; улица Дзержинского, 60/1. Кроме того, еще два спортивных объекта благоустроили на улице Ульяновской в Кирове и улице Центральной, 7, в поселке Ганино. Заниматься там могут все желающие - дети и взрослые.

Претворить проект в реальность помогли депутаты Кировской городской Думы Сергей Халевин и Сергей Коврижных, а также крупные кировские организации. Предприятия спонсировали и выполняли работы по обустройству и асфальтированию новых площадок. Покрытие на объектах выполнено из резиновой крошки, что позволит избежать травм во время занятий спортом.

Тренажеры для занятий поставила федеральная сеть спорт-магазинов. В рамках благотворительного проекта она поможет обустроить в 100 городах России тысячу площадок. Так, в Киров привезли пять комплексов, которые включают в себя брусья, турники, шведские стенки и многое другое.

Депутаты гордумы выразили надежду, что жители микрорайона с удовольствием будут заниматься на новой площадке и выполнять нормативы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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