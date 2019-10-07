2019-10-07T17:28:52+03:00
Происшествия

Житель Нововятска зарезал своего собутыльника

Убийце уже вынесли приговор
Олег ЛЯЛИН
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Мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Фото: kirov.sledcom.ruМужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Фото: kirov.sledcom.ru
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Происшествие случилось 28 февраля текущего года. К 53-летнему обвиняемому пришел гость, его 44-летний сосед. Дальше все шло по обычной схеме: застолье, ссора, нож. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома по Кировской области.

Разгоряченный спиртным 53-летний мужчина схватил нож и несколько раз ударил собутыльника в грудь. Пострадавший от полученных ран мгновенно скончался. Убийца тут же ушел из квартиры. Мужчина направился к сестре своей сожительницы и рассказал, что убил человека. Женщина ему не поверила, пока сама не увидела в квартире труп.

Следователи возбудили уголовное дело, провели осмотр места преступления, экспертизу, узнали мотивы преступления. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Теперь мужчина будет отбывать наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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