Рабочая неделя в Кирове будет прохладной и дождливой: похолодает до -1
На неделе в Кирове ожидаются резкие перепады температуры. В понедельник, 7 октября, днем воздух прогреется до +13 градусов. Ожидается дождь. Ночью похолодает до +6.
Вторник также окажется дождливым. Температура воздуха днем составит +9 градусов. Ночью, по прогнозам сайта Gismeteo.ru, столбик термометра окажется на отметке +1 градус.
В среду, 9 октября, осадков в Кирове не ожидается. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -1 градуса.
В четверг в городе снова зарядит дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять +5 градусов. Ночью в Кирове будет +1.
В пятницу, кировчан предупреждают о сильном ветре. Его порывы будут достигать 17 м/c. Кроме того, за день может выпасть более 11 миллиметров осадков. Температура воздуха с утра составит +7 градусов. К ночи похолодает до +5.
ИСТОЧНИК KP.RU