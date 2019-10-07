Рабочая неделя в Кирове будет прохладной и дождливой: похолодает до -1

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-07T11:06:36+03:00

К концу рабочей недели в Кирове снова станет теплее. Фото: Людмила КАЛИНИНА

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На неделе в Кирове ожидаются резкие перепады температуры. В понедельник, 7 октября, днем воздух прогреется до +13 градусов. Ожидается дождь. Ночью похолодает до +6.

Вторник также окажется дождливым. Температура воздуха днем составит +9 градусов. Ночью, по прогнозам сайта Gismeteo.ru, столбик термометра окажется на отметке +1 градус.

В среду, 9 октября, осадков в Кирове не ожидается. Днем воздух прогреется до +5 градусов. Ночью ожидаются заморозки до -1 градуса.

В четверг в городе снова зарядит дождь. В течение дня температура воздуха будет составлять +5 градусов. Ночью в Кирове будет +1.

В пятницу, кировчан предупреждают о сильном ветре. Его порывы будут достигать 17 м/c. Кроме того, за день может выпасть более 11 миллиметров осадков. Температура воздуха с утра составит +7 градусов. К ночи похолодает до +5.

ИСТОЧНИК KP.RU