В 2019 году в Кировской области побывали 300 тысяч туристов

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-05T18:07:24+03:00

Из них пять тысяч - иностранцы

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В текущем году в регионах Приволжского федерального округа побывали 14,3 млн туристов. Из них Кировскую область посетили 300 тысяч человек. Ожидается, что к концу года эта цифра вырастет на 1,5-2%.

В основном иностранные гости приезжают в регион по работе - 70%, или чтобы поохотиться - 20%. Также на сегодняшний день перспективными видами туризма в Кировской области являются экологический и сельский туризм. Это связано с тем, что в регионе расположены заповедники, особо охраняемые территории и памятники природы. Так, в заповеднике «Нургуш» отдыхающие могут пройти экологические тропы. Что касается сельского туризма, то гости области могут побывать на сыроварне «Ошеть» в Сунском районе и посетить «Савков хутор» в Котельничском районе.

Кроме того, ежегодно тысячи паломников становятся участниками Великорецкого крестного хода. Развивается на территории Кировской области медицинский и спортивный туризм.

Привлекают гостей также такие бренды региона как дымковская глиняная игрушка, художники братья Васнецовы, предки динозавров - парейазавры и Детский космоцентр.

Основными объектами туристской индустрии в области являются Музей дымковской глиняной игрушки, Художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых, музейно-выставочный центр «На Спасской», Музей шоколада, Музей мороженого, «Вятский палеонтологический музей», Парк отдыха и развлечений «Юркин парк», ЦАО «Летучий корабль» (Резиденция Кикиморы Вятской), спортивно-туристический комплекс «Порошино», санаторий «Нижне-Ивкино», «Музей шляп» и другие.

Как еще увеличить поток туристов, обсудили на заседании в Казани глава региона Игорь Васильев и представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Так, планируется реализация новых проектов и обновление инфраструктуры. К примеру, в Центре детско-юношеского туризма и экскурсий могут приступить к обучению инструкторов для работы в детских лагерях и на различных туристских мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU