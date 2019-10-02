В Кирове отпраздновали День пожилого человека

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-02T19:48:51+03:00

Мероприятия в честь него прошли во всех районах областного центра

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В среду, 2 октября, в Доме культуры «Космос» состоялся общегородской праздник. На торжественное мероприятие пригласили активистов Кировского городского Совета ветеранов, ветеранов труда, а также сотрудников предприятий и организаций города. Почетным гостем мероприятия стала глава города Кирова Елена Ковалева. Она поздравила ветеранов и отметила их большой вклад в развитие города, его культурную жизнь, спорт, промышленность и экономику, а также в воспитание подрастающего поколения.

- Мы восхищаемся вашим оптимизмом и жизнелюбием, стремлением узнавать новое, принимать активное участие в жизни Кирова, - подчеркнула Елена Васильевна. - Вы являетесь прекрасным примером для нашей молодежи.

И эти слова соответствуют действительности. Кировчане «золотого возраста» занимают активную жизненную позицию. Они осваивают компьютеры, смартфоны, социальные сети, занимаются разными видами активного времяпрепровождения: спортом, танцами. Кроме того, многие посвящают свое свободное время творчеству - театру, музыке и литературе.

В качестве подарка ветеранам на празднике прошел концерт Вятского оркестра народных инструментов Ф.И. Шаляпина.

Кстати, в честь этого дня мероприятия прошли не только на общегородском уровне, но и в микрорайонах. 1 октября ветеранов чествовали в Коминтерне, Дороничах, Лянгасово, Захарищевых.

ИСТОЧНИК KP.RU