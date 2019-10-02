В Юрьянском районе открыли для проезда отремонтированный мост через реку

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-02T18:20:25+03:00

Контракт на работы был подписан в июне прошлого года

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30 сентября 2019 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта в Кировской области. Мост через реку Юрью запланировали отреставрировать еще год назад. После того, как был составлен проект технического задания, были объявлены торги. В июне 2018 года был заключен государственный контракт на сумму порядка 100 миллионов рублей. Заказчиком проекта выступил Дорожный комитет Кировской области.

Напомним, что по техзаданию предусматривалось, что старый объект должны были разобрать. На время возведения новой конструкции создавался временный мост и объездная автодорога.

В сентябре 2019 года, как и планировалось по контракту, создание объекта было завершено. Министерство строительства Кировской области выдало заключение о соответствии моста через реку Юрья. Он входит в состав дороги общего пользования.

- Новый мост через реку в районе поселка Юрья отвечает всем современным характеристикам, - отметил министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук.

Подрядчик выполнил реконструкцию железобетонного моста. Длина объекта составила более 68 метров. Ширина моста - восемь метров. На конструкции предусмотрены две пешеходные дорожки - по одной с каждой стороны. Их ширина равняется двум метрам. Длина подходов к мосту составила порядка 400 метров.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что, помимо этого моста, в нашем регионе к сдаче готовятся еще два подобных объекта. В первой декаде октября ожидается введение в эксплуатацию мостов через реку Летка в Слободском районе и через реку Суну в Сунском районе.

Напомним, что 31 августа ввели в эксплуатацию крупный для нашего региона объект - путепровод в Чистые Пруды. Тогда на церемонии открытия губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, по инициативе которого и произошло строительство нового путепровода, а также идет реализация национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

ИСТОЧНИК KP.RU