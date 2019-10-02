Детская смертность на дорогах в Кировской области увеличилась вдвое

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-02T10:47:47+03:00

Множество усилий к безопасности детей на дорогах прикладывают в ГИБДД, школах, а также активистских движениях. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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За девять месяцев 2019 года число детей до 16 лет погибших на дорогах региона увеличилось в два раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. На октябрь было зарегистрировано шесть таких случаев.

- Кроме того, увеличилось и число ДТП с участием несовершеннолетних на 4,4%, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В 2019 году их общее количество составило 167 случаев.

Растут в регионе и число пострадавших, а также аварии с участием детей-велосипедистов. Как правило, виновниками происшествий становятся сами дети, которые проявляют неосторожность и невнимательность на дорогах.

В связи с этим по инициативе региональной Госавтоинспекции в министерстве образования идет создание центра по профилактике детского травматизма на дороге. На данный момент ведется разработка положения о его работе.

ИСТОЧНИК KP.RU