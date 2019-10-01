В деревне Кирово-Чепецкого района умер подросток

СЕГОДНЯ 16:33 2019-10-01T16:33:44+03:00

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В пятницу вечером, 27 сентября, 14-летний парень встретился со своими друзьями. Компания стояла у заброшенной школы в деревне Шутовщина, внезапно юноша плохо себя почувствовал, затем потерял сознание.

Приехавшие на вызов медики не смогли спасти мальчика, он умер. При подростке нашли коробочку со снюсом (жевательный табак). Табачный продукт содержит в себе довольно большую дозу никотина. Это вещество не только вызывает привыкание, но и резко сужает сосуды, что может привести к негативным последствиям для растущего организма.

СУ СК РФ по Кировской области не дает никаких комментариев по поводу трагедии. Все версии события отрабатывают следователи, в том числе и криминальную. Какие-либо подробности дела станут известны только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Местные жители деревни Шутовщина, где жил мальчик, отмечают его успехи в учебе. Также они сообщают, что в целом подросток не был проблемным.

ИСТОЧНИК KP.RU