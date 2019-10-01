Дом-музей маршала Конева могут перенести из малонаселенной деревни Лодейно в Киров

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-01T13:31:38+03:00

Сейчас из Кирова в музей можно добраться за шесть часов. Фото: sledcom.ru

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Родовой дом маршала Советского Союза Ивана Конева может переехать в Киров. С такой инициативой обратился к губернатору Кировской области председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Сейчас музей расположен в деревне Лодейно Подосиновского района. Его население составляет всего 14 человек. А путь из Кирова в деревню занимает не менее шести часов. Из-за этого сохранность коллекции находится под угрозой.

В родовом доме собраны более тысячи экспонатов, которые отражают жизненный путь маршала. Кроме того, там установлен бюст полководцу.

- Перемещение музея в Киров позволит сохранить его для будущих поколений и обязательно заинтересует земляков легендарного полководца, юных жителей региона и гостей областного центра, - уточнили в пресс-службе Следкома РФ.

Напомним, что маршал Иван Конев проявил себя как талантливый полководец в операциях по освобождению территории, оккупированной фашистами. Также он является дважды Героем Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU