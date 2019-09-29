В Каринторфе несколько построек сгорели дотла

СЕГОДНЯ 17:26 2019-09-29T17:26:07+03:00

Еще около десятка пожаров произошло за субботу

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28 сентября около 13.20 в одном из микрорайонов Кирово-Чепецка произошел разрушительный пожар. Несколько построек охватил огонь.

Фото с места происшествия выложили в соцсетях. На снимках видно, что пострадали как минимум два здания, стоявших рядом. К счастью, жилые дома не загорелись - пожарные оперативно отреагировали на ЧП.

По сообщению ГУ МЧС России по Кировской области, горели сараи на улице Участковой в Каринторфе. Кроме того, в эту субботу произошло еще порядка десяти пожаров по всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU