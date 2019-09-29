Из Нововятска до Кирово-Чепецка за считанные минуты: бесправник устроил гонки с ДПС

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-29T15:58:52+03:00

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«Двенашка» развила скорость под 170 километров в час во время погони, которая произошла в ночь с 28 на 29 сентября. Сотрудники ГИБДД в Нововятске заметили, как серебристый автомобиль свернул, не доезжая до поста. Поэтому решили проверить.

Догнав машину, полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот только прибавил газу. «Двенадцатая» вырулила на трассу и направилась в сторону Кирово-Чепецка. Лихой водитель выезжал на встречную - лишь бы оторваться от полицейских.

Как сообщается в группе «Место Происшествия | Киров», остановить лихача смогли только кювет и вторая патрульная машина, двигающаяся навстречу. Группе со ссылкой на ГИБДД, отметили, что водитель был без прав, потому и побоялся останавливаться.

ИСТОЧНИК KP.RU