2019-09-28T13:45:58+03:00
Общество

По новому путепроводу в Чистые Пруды поедет ещё один автобус

Стали известны изменениях в маршрутах
Олег ЛЯЛИН
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Маршрутная сеть города претерпевает измененияМаршрутная сеть города претерпевает измененияФото: Анна КРЮКОВА
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1 октября движение изменит автобус маршрута № 12. Он будет двигаться по микрорайону Чистые Пруды с заездом в слободу Курочкины. Все остановки будут сохранены, сам транспорт завернёт на Лесную, остановится в слободе, и по обратному пути вернется на привычную траекторию.

Кроме того, городская комиссия внесла изменения в маршрут №38. Теперь транспорт не будет поворачивать на Попова, продолжит движение по путепроводу, совершит разворот на улице Комсомольской, у вокзальной площади, и остановится у ТЦ «Лето». Далее, как и всегда поедет в Юго-Западный район Кирова. Когда автобус встанет на новый маршрут, пока неизвестно

Напомним, что 30 августа в «Чистые» открылся путепровод. По нему уже ездят автобусы маршрута №5 и №90.

ИСТОЧНИК KP.RU

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