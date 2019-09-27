Чиновники отчитались зампреду о готовности строящихся детских учреждений

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-27T18:24:00+03:00

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На совещании в правительстве Кировской области главы муниципалитетов и компании-застройщики доложили председателю правительства Кировской области Дмитрию Курдюмову о строительных работах.

Глава администрации Кирово-Чепецка Михаил Шинкарев рассказал, что фундамент будущего детского сада почти выложен, идет строительство стен. Рабочие не отстают от графика. В Котельниче, по словам главы города Андрея Лыкова, под здание начали готовить котлован. Так же заключен контракт с подрядчиком, который займется строительством. В Советске детский сад находится на этапе проектирования. Учреждение для детей будет рассчитано на 120 мест. В селе Бобино Слободского района строительство уже завершено. Сейчас там ведутся работы по благоустройству территории. До конца октября здание заработает, а в ноября для детей закупят средства для обучения и воспитания.

- На следующей неделе планируем посетить Слободской район, чтобы осмотреть строительный объект, - отметил Дмитрий Курдюмов. - У нас есть обязательства перед жителями. Мы регулярно отслеживаем ситуацию по соблюдению сроков строительства и ликвидации очереди в дошкольные учреждения в реальном времени.

В Кирове завершено строительство двух зданий: на Гагарина 2А открывается детский сад-ясли (его планируют сдать до конца октября). Строительство завершено и в жилом комплексе Метроград (полная готовность ожидается в ноябре). Еще два детских сада на улице Заводской, 10а и улице Крупской, 5а также будут сданы до конца 2019 года.

ВАЖНО

Помимо детских садов, в микрорайоне Чистые Пруды готовится к сдаче школа на 1000 мест. В самом здании ведётся чистовая отделка, а на его территории заканчивается устройство стадиона и участка вокруг школы.

В области в 2018-2020 будет построен 21 детский сад, в Кирове действуют шесть детских учреждений, и появятся еще пять. В районах ожидается строительство 10 дошкольных учреждений с ясельными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU