2019-09-27T17:22:51+03:00
Общество

В Кирове открылись семь железнодорожных классов

В них уже начали обучение 80 человек
Мария ПЕТРОВА
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Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
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Теперь у юных кировчан есть возможность обучаться в профильных железнодорожных классах. Они открылись на базе школы № 37. На сегодняшний день там занимаются уже 80 ребят. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской Гордумы.

«Юные железнодорожники» за время своего обучения будут углубленно изучать предметы, которые в дальнейшем пригодятся им для поступления в университеты путей сообщения и учреждения СПО. Кроме того, школьников ожидает и активная кружковая деятельность, многочисленные мастер-классы и различные экскурсии.

На открытии новых классов побывала глава города Елена Ковалева. Она отметила, что от людей, которые трудятся на железных дорогах, зависит безопасность горожан и благосостояние страны. Также мэр Кирова пожелала ребятам успехов в освоении новых знаний.

Фото: duma.mo-kirov.ru

Фото: duma.mo-kirov.ru

Помимо железнодорожных классов в одном из корпусов школы может появиться Центр дополнительного образования «Юный железнодорожник» и учебные классы, в которых будут проводить занятия по темам: «Локомотивное и путевое хозяйство», «Вагонное хозяйство», «Пассажирское хозяйство», «СЦБ и связь. Организация движения поездов», «Железнодорожное моделирование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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