В Слободском районе 64-летняя женщина на иномарке насмерть сбила пешехода

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-27T10:38:06+03:00

В темноте женщина не разглядела пешехода. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В четверг, 26 сентября, на междугородней трассе произошло смертельное ДТП. 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота Королла», не успела отреагировать на мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

- Авария произошла в 18.45 часов на 622 километре дороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь, - уточнили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Женщина-водитель совершила наезд на пешехода.

66-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU