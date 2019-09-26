2019-09-26T17:05:50+03:00
Общество

В Кировской области формируют газозаправочную инфраструктуру

В Приволжском федеральном округе прошло обсуждение расширения сети заправочных станций
Евгений ДЕМИХОВ
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Данная инфраструктура продолжает развиваться во всем ПФО. Фото: Правительство Кировской областиДанная инфраструктура продолжает развиваться во всем ПФО. Фото: Правительство Кировской области
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Зампредправительства Кировской области Александр Царегородцев и замминистра энергетики и ЖКХ региона Алексей Журавлев посетили Нижний Новгород. Там прошло совещание по вопросам развития газомоторного топлива в Приволжском федеральном округе. Мероприятие провели специальный представитель президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

На совещание участники обсуждали условия, которые необходимо создать для расширения сети газозаправочных станций. Кроме того, был поставлен вопрос о закупках техники, работающей на газе, а также переоборудование транспорта для работы на данном виде топлива.

Как было отмечено, на сегодняшний день существуют предприятия которые производят выпуск техники, работающей на газе. Среди них есть и пассажирский транспорт, и промышленный.

На совещании также обсуждался вопрос поддержки предприятий, использующих данный вид техники. Льготы на данный момент введены только на территории пяти регионов ПФО. Среди них и Кировская область. также действует эта программа. Так, по региональному закону, предприятия освобождаются от уплаты транспортного налога на технику, оборудованную для работы на газомоторном топливе. Такой льготой в области в 2017 году воспользовались 12 организаций, а в 2018 их стало на четыре больше.

- Для разработки региональной программы развития газомоторного топлива на территории Кировской области создана рабочая группа, которую возглавляет председатель правительства Александр Чурин, - пояснил Александр Царегородцев. - В рамках группы прорабатываются меры по формированию газозаправочной и сервисной инфраструктуры, а также меры стимулирования использования природного газа в качестве моторного топлива.

Напомним, что в Кировской области на сегодняшний день действует две газозаправочные станции. В скором времени их станет больше. Одну строят в Кирово-Чепецке, вторую - в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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