В Кировской области будут выплачивать семейный капитал

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-25T18:15:00+03:00

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В среду, 25 сентября, в областном Заксобрании прошло заседание комитета по социальным вопросам. Депутаты приняли несколько важных решений. Среди них изменения в региональном законе «Об охране здоровья граждан», а также возможность выплат семейного капитала.

Уже в 2019 году в регионе будет введена новая мера социальной поддержки. Она пришла на смену материнскому капиталу. Соцподдержка будет оказываться семьям, где родился (или был усыновлен) третий и последующий ребенок. Женщины, которые родили ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года смогут обратиться за семейным капиталом. На поддержку имеют право претендовать усыновители, возраст ребенка которых не превышает один год.

Деньги можно получить в одной из двух форм. На нецелевое использование или на уплату ипотеки (речь идет о погашении первоначального взноса, или частичном, или полном погашении ипотечного кредита). В первом случае родитель должен проживать на территории Кировской области не менее одного года и получит единовременно 50 тысяч рублей, во втором - семейный капитал может составить 100 тысяч рублей. Есть возможность дополнительной выплаты в 50 тысяч рублей, если в семье родится последующий ребенок - на уплату первоначального взноса при предоставлении кредита, или на полное, или частичное погашение обязательств по кредиту в размере его задолженности.

В бюджете на текущий год закладывается сумма 106,6 миллионов рублей.

Кроме того, депутаты одобрили предложение министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева по расширению паллиативной помощи и рекомендовали его принять в двух чтениях на грядущем пленарном заседании. По сравнению с действующим законом нововведение позволит неизлечимо больным гражданам получать не только медицинскую, но и психологическую помощь, а также уход. Предложенная редакция вносит и другие изменения. Больные смогут получать паллиативную помощь на дому и в условиях дневного стационара.

Активную дискуссию вызвало предложение депутата ЗСКО Ольги Сыкчиной об увеличении выплат детям-сиротам, а также их усыновителям.

- На сегодняшний день эта сумма равняется 6666 рублей, - отметила депутат. - Это порядка 200 рублей на один день. Мы предлагаем установить выплату на одном уровне с прожиточным минимумом. Для осуществления этого проекта потребуется 180 миллионов рублей. Для изыскания средств можно снизить расходы на органы власти.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что расчет по данной выплате был произведен неверно и депутаты, предложившие законопроект, не учли районный коэффициент. В результате этого из бюджета потребуется изыскивать до 220 миллионов рублей. Председатель комитета по соцвопросам ЗСКО Галина Буркова добавила, что вопросы социальной поддержки детей-сирот необходимо детально прорабатывать, на что и будут в дальнейшем направлены усилия законотворцев.

ИСТОЧНИК KP.RU