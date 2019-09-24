В 2020 году в Вересниках появится 25-метровый бассейн

СЕГОДНЯ 19:15 2019-09-24T19:15:48+03:00

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В Кирове продолжают реализацию масштабного проекта по строительству спортивного комплекса. На сегодняшний день на территории легкоатлетического манежа «Вересники» сооружают бассейн. Его строительство происходит в рамках программы «Газпром - детям». К летнему сезону 2020 года в Вересниках появится 25-метровый бассейн.

- Строительство второго здания спортивного объекта было начато вовремя, практически сразу после открытия легкоатлетического манежа в ноябре прошлого года, - заявила министр спорта и молодежной политики Анна Альминова. - Запланированные сроки сдачи объекта - второй квартал 2020 года. По заверениям подрядчиков, все сроки будут выдержаны, и уже в следующем году в Кирове появится особый спортивный объект, не имеющий аналогов в России. Легкоатлетический манеж и бассейн станут единым комплексом, включающим в себя смежные здания.

По проекту планируется строительство сразу двух бассейнов. Один из них будет большим - 6 дорожек по 25 метров. Второй бассейн обустроят для обучения детей младшего возраста.

Спортивный комплекс, возводимый в Вересниках, - объект сложный. Ко всем объектам, где планируются проводить официальные спортивные соревнования предъявляются жесткие требования. Особый подход нужен при заливке чаш бассейнов - в размерах не допускается отклонений более чем на 15 миллиметров. Все это делается для того, чтобы пройти сертификацию.

- Сегодня работы находятся на завершающей стадии строительства монолитного железобетонного каркаса, он готов на 95%, - рассказал представитель генерального подрядчика Алексей Харламенков. - К середине ноября текущего года будет закрыт контур здания, а в декабре строители приступят к основному комплексу внутренних отделочных работ. На данный момент срок ввода здания в эксплуатацию - май 2020 года.

Как сообщают в региональном правительстве, работы на этом не прекратятся. На территории комплекса планируют построить легкоатлетический стадион с трибунами. Осуществить это будет возможно при поддержке федеральной программы «Спорт - норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU