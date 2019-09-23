Кировчане взяли «серебро» и «бронзу» на фестивале «Вернуть Детство»

СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-23T19:46:52+03:00

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В Саранске 21 сентября состоялось торжественное закрытие окружного фестиваля «Вернуть Детство» по поддержке детских домов и социальной адаптации детей, потерявших родителей.

От имени представителя президента РФ по ПФО Игоря Комарова заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил победителей конкурса «Успешная семья Поволжья», а так же обратился с пожеланиями ко всем ребятам.

В рамках фестиваля прошли следующие мероприятия и конкурсы: гала-концерт «Звезды детства», в котором ребята показали свои таланты в вокале, танцах и других направлениях.

В Спартакиаде «Спортивный Олимп Приволжья» приняли участие кировские спортсмены. Соревновались в мини-футболе, волейболе, шашках и других спортивных состязаниях. Жители Кирова заняли в спартакиаде 2 место. Но не только в спортивных играх отличились кировские ребята. В интеллектуальной игре «Ума палата» они заняли 3 место, уступив Саратовской и Оренбургской областям.

В номинации «Грани творчества» конкурса «Успешная семья Поволжья» так же победила семья из нашего города. В ней насчитывается шесть приемных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU