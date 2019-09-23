2019-09-23T18:48:43+03:00
Происшествия

Житель Чепецка использовал 7 и 10-летних мальчиков как порномоделей

За что и получил 10 лет колонии особого режима
Алена ЗАЙЦЕВА
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Отбывать наказание чепчанин будет, скорее всего, в колонии Омутнинского районаОтбывать наказание чепчанин будет, скорее всего, в колонии Омутнинского района
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Это первая судимость молодого человека из Кирово-Чепецка. Его задержали в июне нынешнего года за то, что он хранил и продавал порнографические изображения с детьми.

- 28 сентября по 27 декабря 2017, находясь и проживая в одной из квартир на улице Луначарского, д. 33, использовал двоих несовершеннолетних мальчиков 7 и 10 лет, в целях изготовления и распространения порнографических материалов с их изображением для получения материального вознаграждения, - рассказали «Комсомолке» в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре.

На каких-то фото дети были полностью обнаженными, на каких-то полуобнаженными. Как установило следствие, мужчина сделал 25 фотографий и торговал ими через интернет.

Судили и признали виновным его по двум статьям «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Приговор – 10 лет колонии особого режима. Отбывать наказание он будет, скорее всего, в ИК-6 Омутнинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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