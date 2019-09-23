2019-09-23T18:33:37+03:00
Происшествия

Пьяная слобожанка зарезала и задушила мужа

Не дождавшись скорой, мужчина умер
Олег ЛЯЛИН
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Женщине грозит 15 лет тюрьмыЖенщине грозит 15 лет тюрьмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 21 сентября в Слободском в одном из домов по улице Заводской найдено тело мужчины 48 лет. Следователи подозревают в убийстве 42-летнюю женщину, жену скончавшегося.

Версия следствия такова: нетрезвая женщина поссорилась со своим супругом, после чего схватилась за нож и нанесла ему несколько ударов по телу.

- Подозреваемая обмотала шнур от электрического чайника вокруг шеи потерпевшего, тем самым перекрыв ему доступ кислорода, - сообщили в СУ СК РФ по Кировской области. - От полученных травм мужчина скончался на месте.

На данный момент женщина задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Ей предстоит пройти психологическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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