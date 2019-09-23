Прокуратура Верхнекамского района добилась выплаты учителям - 7,8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-23T16:28:25+03:00

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55 318,88 рублей будет обязан выплатить директор школы пгт. Лесной семи своим подчиненным за прошлый учебный год. Как оказалось, педагоги не получали весь учебный год 25% от оклада. Напомним, что такая выплата положена учителям, работающим в сельской местности с 2008 года.

- По результатам проверки руководителю образовательного учреждения внесено представление, - сообщили в прокуратуре Верхнекамского района.

Кстати, выплата учителям уже сделана. В среднем, каждый из них получил по 7,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU