Прокуратура Верхнекамского района добилась выплаты учителям - 7,8 тысяч рублей
Семи педагогам не производилось начисление «сельских» 25%
Педагоги год не получали положенные выплатыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
55 318,88 рублей будет обязан выплатить директор школы пгт. Лесной семи своим подчиненным за прошлый учебный год. Как оказалось, педагоги не получали весь учебный год 25% от оклада. Напомним, что такая выплата положена учителям, работающим в сельской местности с 2008 года.
- По результатам проверки руководителю образовательного учреждения внесено представление, - сообщили в прокуратуре Верхнекамского района.
Кстати, выплата учителям уже сделана. В среднем, каждый из них получил по 7,8 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU