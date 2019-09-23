2019-09-23T16:28:25+03:00
Происшествия

Прокуратура Верхнекамского района добилась выплаты учителям - 7,8 тысяч рублей

Семи педагогам не производилось начисление «сельских» 25%
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Педагоги год не получали положенные выплатыПедагоги год не получали положенные выплатыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

55 318,88 рублей будет обязан выплатить директор школы пгт. Лесной семи своим подчиненным за прошлый учебный год. Как оказалось, педагоги не получали весь учебный год 25% от оклада. Напомним, что такая выплата положена учителям, работающим в сельской местности с 2008 года.

- По результатам проверки руководителю образовательного учреждения внесено представление, - сообщили в прокуратуре Верхнекамского района.

Кстати, выплата учителям уже сделана. В среднем, каждый из них получил по 7,8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экскурсии на «фабрики будущего» стали первым шагом к раскрытию талантов юных кировчан
Пьяная слобожанка зарезала и задушила мужа
МегаФон научит студентов работе с 5G
Одну из кировчанок, распространявших нелегальные косметические средства, отправили под стражу
Отопительный сезон 2019 в Кирове: все дома получат тепло на этой неделе
Кировчан поздравили с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
В Кировской области ожидается мокрый снег
Пропавший охотник из Омутнинского района умер от переохлаждения
Машину разорвало надвое: в ДТП на Ломоносова пострадали три человека
Кировскую областную больницу оцепили из-за муляжа боеприпаса
Валентину Матвиенко и Сергея Шойгу пригласили на раскопки в Котельнич
Кировские ГИБДДшники взялись за автошколы
Кировские полицейские разыскивают фальшивомонетчиков
Кировская областная больница оцеплена: в приемном покое найден предмет, похожий на бомбу
Общественники предлагают не выпускать на линию автобусы старше 10 лет
«Муниципальный контроль»: «Качество воды в Кирове в норме»
Кировчанин украл со стройки 300 килограммов металла
Кировчане смогут побывать на бесплатных экскурсиях по городу
КТК наказали за обман потребителей
В Кирово-Чепецке из-за сильного запаха аммиака собиралась комиссия по ЧС
Дороги Кировской области размещены на интерактивной карте нацпроекта
В Кирове прошло обсуждение перспектив регионального бизнес-сообщества
В Слободском районе высадили 60 тысяч саженцев сосны на 24 гектарах пустыря