2019-09-23T15:07:56+03:00
Общество

Кировчан поздравили с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В честь этого в областном центре прошел городской семейный фестиваль
Евгений ДЕМИХОВ
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Губернатор Кировской области поздравил кировчан с праздником. Фото: Правительство Кировской областиГубернатор Кировской области поздравил кировчан с праздником. Фото: Правительство Кировской области
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В субботу, 21 сентября, в «Дворце творчества - Мемориал» состоялся городской семейный фестиваль «Вместе». Этот осенний праздник прошел в Кирове уже во второй раз. Его провели в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Главная цель мероприятия - формирование позитивного имиджа семьи, сохранение и укрепление традиционных ценностей, а также пропаганда активного и здорового образа жизни.

Торжественную часть мероприятия открыл губернатор Кировской области Игорь Васильев, также праздник посетил зампред правительства, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков.

- Этот семейный праздник уже второй год проходит накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и неслучайно пользуется такой популярностью у жителей нашего региона, - отметил губернатор. - Агропромышленный комплекс - важнейшая движущая сила социально-экономического развития Кировской области, сегодня в этой отрасли трудятся более 25000 человек. И этот нелегкий труд - основа жизни человека, он направлен на поддержание продовольственной безопасности и укрепление экономики нашей страны.

Гостей праздника встречали ростовые куклы и аниматоры. Кировчане смогли поучаствовать различных видах активности: в том числе, в спортивных состязаниях и конкурсах. Кроме того, на площадке организовали выставки и выступление творческих коллективов. Хед-лайнером мероприятия стала группа «Градусы», которая порадовала жителей города своими хитами. В завершении фестиваля запустили красочный фейерверк.

Кстати, инициатором праздника стал агропромышленный холдинг «Дороничи». Он по праву считается одним из крупнейших в нашем регионе: на сегодняшний день в коллективе трудятся порядка пяти тысяч человек. В 2019 году холдин запустил один из самых масштабных проектов в ПФО - молочный комплекс на 3,1 тысячу голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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