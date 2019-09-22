Валентину Матвиенко и Сергея Шойгу пригласили на раскопки в Котельнич

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-22T19:39:17+03:00

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Палеонтологи Вятского палеонтологического музея сегодня возвращаются из Москвы, где на фестивале «Открываем Россию заново. Вместе» представляли потенциал региона и презентовали уникальные экспонаты. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита на фестиваль посетили палатку кировского музея. Особенно заинтересовал высоких гостей череп горынычуса (новый вид тероцефала), которого нашли в Кировской области.

Научный сотрудник Вятского палеонтологического музея Леонид Кавардаков рассказал, что пригласил Матвиенко и Шойгу посетить раскопки следующим летом.

- Валентина Матвиенко и Сергей Шойгу были удивлены, что такой музей есть недалеко от Москвы, - рассказывает Леонид Юрьевич. - Мы с радостью и интересом приняли приглашение Русского географического общества поучаствовать в этом фестивале. Сотрудники музея рассказывают его гостям и участникам об уникальном Котельничском местонахождении, на котором каждый год проводятся раскопки останков животных, более древних, чем динозавры. Туда можно приехать на экскурсии, которые Вятский палеонтологический музей организует летом, и поучаствовать в поисках, а если повезет, то и в настоящих раскопках. Это можно назвать палеонтологическим туризмом! Приятно, что многим посетителям это интересно, поток большой. Многие строят планы на следующее лето и решают приехать к нам на экскурсии. Посмотрим летом-2020! Мы со своей стороны также пригласили на раскопки Валентину Матвиенко и Сергея Шойгу, чтобы они увидели, как все происходит в реальности.

Кстати, сезон раскопок в этом году еще не закончен. Палеонтологи планируют закрыть его в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU