2019-09-21T20:55:03+03:00
Происшествия

Кировская областная больница оцеплена: в приемном покое найден предмет, похожий на бомбу

На месте ЧП работают сапёры, кинологи, врачи, спасатели и полиция
Дмитрий Тарасов
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Эксперты определяют, что за предмет был оставлен в зданииЭксперты определяют, что за предмет был оставлен в зданииФото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 21 сентября, около 20.00 часов было оцеплено здание Кировской областной клинической больницы: в приемном покое обнаружен предмет, похожий на бомбу. На месте ЧП работают саперы и кинологи с собаками.

Как рассказали «Комсомолке» в УМВД России по Кировской области, речи об эвакуации всех сотрудников и пациентов больницы пока не идет. Тем не менее, всех гражданских лиц вывели из приемного покоя: в данный момент эксперты определяют, что за предмет был оставлен в здании.

В оцеплении также находятся спасатели, врачи и полицейские. Как рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области, это стандартный алгоритм работы в подобных ситуациях: на место ЧП вызваны все необходимые спецслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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