Кировчанин украл со стройки 300 килограммов металла

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-21T17:13:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Первомайского района вынес приговор жителю Кирова: 2,5 года колонии общего режима за то, что тот обворовал строителей. Еще в марте мужчина проходил мимо огороженного объекта на Красноармейской, 37. Он заметил, что территория не охраняется, а за забором лежат металлические стойки, которые используются для строительства домов (опорный элемент для опалубки при строительстве ж/б монолитных перекрытий). Причем вес только одной стойки – 15 килограммов. Мужчина раздобыл тележку и вечером вывез аж 20 штук. Далее он сдал их в пункт приема металла. Получил 2000 рублей. Однако потратить деньги мужчина не успел – то, как он выгружал металл, заметили проходящие мимо сотрудники полиции. Так он и попался с поличным.

Стойки пришлось вернуть на стройку. А суд посчитал, что за кражу мужчина отсидит в колонии и заплатит штраф в 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU