Кировчане смогут побывать на бесплатных экскурсиях по городу

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-21T15:41:36+03:00

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Городские власти подготовили для жителей, интересующихся историей родного города, прекрасный подарок – несколько дней подряд для них будут проводиться бесплатные экскурсии.

28 сентября запланирована автобусная экскурсия «10 топ-мест любимого города». Отъезд в 12.00 от храма Феодоровской Божией Матери (ул. Набережная Грина, 7). Продолжительность - 2 часа.

29 сентября в 11.00 стартует «Музей-тур» - экскурсии в частные музеи города Кирова. Сбор участников - у входа в торговый центр на ул. Волкова, 6.

ВАЖНО

На автобусные экскурсии ведется предварительная запись по телефону: (8332) 33-02-07.

КАКИЕ ЕЩЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ

21 и 22 сентября на реке Быстрице пройдет фестиваль туристских клубов. Съедутся более ста участников из шести городских клубов.

25 сентября с 11.00 на территории парка ЛПК в Нововятском районе (Парковый пер., 4) состоятся соревнования по спортивному ориентированию среди школьников.

С 27 по 29 сентября в 10 регионах России Ассоциация студенческих турклубов проведет акцию «День туризма», во время которой любой желающий сможет сдать нормативы ГТО по испытанию «Туристский поход». В Кирове акцию поддержали Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области и турклуб Вятского государственного университета «Буревестник», которые 29 сентября проведут региональный этап «Всероссийского дня Походов выходного дня».

ИСТОЧНИК KP.RU