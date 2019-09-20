В Кирово-Чепецке из-за сильного запаха аммиака собиралась комиссия по ЧС

20 Сент. 20:14 2019-09-20T20:14:00+03:00

По информации местных предприятий, ни одной утечки не было

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Сегодня утром жители города Кирово-Чепецка стали жаловаться на резкий запах аммиака в воздухе. Сообщения поступали в Управление гражданской защиты о сильном резком запахе, также многие писали в соцсетях.

Как сообщает местная администрация, сразу же были сделаны пробы воздуха на территории предприятий использующих в производстве аммиак.

- Газоспасательные службы ОАО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и компании «УРАЛХИМ» отреагировали незамедлительно, - сообщается администрация города Кирово-Чепецка. - В первую очередь были взяты пробы воздуха на территории предприятий и в санитарно-защитной зоне. После чего ГСС «ГалоПолимера» с 9.00 до 12.00 обследовала город в районе ДК «Дружба», ОАО «Вэлконт», лицей, школа №6, железнодорожный переезд. Превышений предельно-допустимой концентрации по каким-либо веществам не обнаружено. Газоанализаторы, установленные на зданиях ОАО «КЧУС», СК «Олимпия», «МЦ-5» также ничего не показали.

Сами производители заверили, что утечки химических веществ не было.

Была экстренно созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Присутствующие на комиссии сотрудники сферы здравоохранения заверили, что обращений, связанных с возможным отравлением вредными веществами не поступало.

Кирово-Чепецкий городской прокурор Антон Волков подписал разрешение на проверку местных предприятий на предмет ЧП и аварийных ситуаций по обращениям жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU