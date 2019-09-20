2019-09-20T18:19:42+03:00
Общество

Дороги Кировской области размещены на интерактивной карте нацпроекта

С ее помощью можно отслеживать ход дорожных работ
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Проблема качественных дорог много лет была одной из самых актуальных в Кировской области. Однако в последние годы дороги ремонтируются в большом объеме. На этой неделе интерактивную карту национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» представили в рамках выставочной экспозиции Минтранса России «Законъ. К истории транспорта России» в Государственной Думе РФ.

С ходом дорожных работ в субъектах ознакомились председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, а также депутаты фракций разных политических партий.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Интерактивная карта нацпроекта в режиме онлайн демонстрирует, какие работы проводятся в текущем году во всех 83 субъектах России, принимающих участие в масштабной дорожной кампании. Здесь отражена динамика достижения показателей в целом по стране, информация о планах и о ходе реализации мероприятий в регионах, а также дорожная карта каждого субъекта с конкретными объектами и фотографиями, наглядно отражающими положительные перемены на российских дорогах.

– Необходимо делать все возможное, чтобы каждый год у нас появлялось больше качественных дорог в регионах. Наша страна огромная, и без эффективного решения задач перевозок пассажиров, доставки грузов, а это значит - строительства новых железнодорожных и воздушных путей, автомобильных дорог, морского сообщения, развитие невозможно, – отметил Вячеслав Володин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 6,8 тысячи объектов включают проекты территорий;

111,2 млрд рублей направлено из федерального бюджета регионам в 2019 году;

2,2 млрд рублей выделено Кировской области на реализацию нацпроекта;

17,3 млрд рублей предусмотрено до 2024 года на дорожные работы в регионе.

ВАЖНО

На сегодняшний день в Кировской области достаточно высокий процент выполненных работ в рамках «БКАД». Так, по информации регионального министерства транспорта, укладка верхнего слоя на объектах составляет 97%.

На интерактивную карту занесены объекты ремонта, в том числе и за 2017 - 2018 годы. Напомним, что по инициативе губернатора Игоря Васильева Кировская городская агломерация с 2017 года вошла в приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги».

Ознакомиться с данными интерактивной карты нацпроекта можно на сайте https://bkdrf.ru/agglomerations.

Нацпроект «БКАД» был разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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