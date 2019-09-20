В Кирове прошло обсуждение перспектив регионального бизнес-сообщества

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-20T18:08:02+03:00

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В Кировской области остро стоит вопрос о развитии малого и среднего бизнеса. В связи с этим в городской Думе прошла встреча депутатов с представителями Вятской торгово-промышленной палаты. Главной темой обсуждения стала реализация соглашения о сотрудничестве между структурами по вопросам улучшения делового климата региона. Президент ВТПП Николай Липатников сообщил, что такие соглашения необходимы в нашей области для бизнес-сообщества. Они фокусируют внимание на наиболее актуальных вопросах.

Кроме того, Николай Михайлович рассказал о прошедшей конференции «Инженерные кадры от и до». Он озвучил одну из главных мыслей данного мероприятия. Она заключается в том, что действующую систему образования необходимо менять - она должна готовить кадры для предприятий, развивающихся в условиях постоянной модернизации и жесткой конкуренции.

- Сотрудничество с торгово-промышленной палатой дает возможность не только развивать и реализовывать уже имеющиеся проекты, но и работать на перспективу, - высказала свое мнение по этому вопросу глава города Елена Ковалева. - Сегодня мы нацелены на плодотворное взаимодействие с общественными объединениями. Ведь только совместными усилиями мы сможем решить вопросы, возникающие у бизнес-сообщества, вникнуть в суть проблем региона и поддержать социально значимые для Кирова проекты.

В ходе встречи стороны обсудили также другие вопросы, касающиеся развития бизнеса в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU