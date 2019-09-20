В Слободском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-20T17:16:24+03:00

Он будет обслуживать как минимум 640 человек

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20 сентября в деревне Денисовы прошло открытие фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, первый зампредседателя правительства Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения Андрей Черняев, заместитель министра соцразвития Ольга Феткулова и главврач Слободской районной больницы Анатолий Калинин.

Новый ФАП имеет сборно-разборную быстровозводимую конструкцию. Поэтому при необходимости его местоположение можно изменить. Он будет обслуживать 640 человек местного населения, среди которых 173 - дети.

Кстати, в день открытия рядом с ФАПом развернулся целый мобильный медицинский городок. В деревню Денисовы приехал стоматологический комплекс, кабинет УЗИ, а также маммолог. Все эти медкомплексы являются передвижными. Прием граждан происходил прямо в автобусах, где были организованы кабинеты с современным оборудованием. Комплексы разработаны на базе автобусов «ПАЗ», низкая посадка которых позволяет маломобильным гражданам без труда заходить в «помещения» для обследования.

- Сегодня мы видим пример оказания самой современной медико-санитарной помощи населению, - поделился впечатлениями губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов добавил, что на помощь профессиональным медикам приходят волонтеры. Для того, чтобы оказать населению помощь в полной мере, они осуществляют подомовой обход вместе с соцработниками. Такой комплексный подход позволяет вовремя выявлять не только болезни маломобильных категорий населения, но и трудные условия жизни.

Кстати, гражданам старше 65 лет, живущим в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, приходят на помощь волонтеры, медики и соцработники, передвигающиеся на автомобилях повышенной проходимости. Люди сами смогут вызвать технику к своему дому. Она доставит гражданина в медицинский пункт на прием к врачу. Данную технику закупают в рамках нацпроекта «Старшее поколение».

ИСТОЧНИК KP.RU