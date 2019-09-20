В Лянгасово открыли обновленный сквер с памятником погибшим воинам-землякам

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-20T16:58:37+03:00

Он был заложен 48 лет назад

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Лянгасовцы сегодня пришли на торжественное мероприятие: в центре поселка открылся обновленный сквер, в котором установлен памятник погибшим воинам-землякам. Он был заложен в 1971 году и, естественно, со временем обветшал: начала разрушаться мемориальная зона, разрослись тополя и кустарник, бетонные дорожки разрушились, территория практически не освещалась.

В нынешнем году инициативная группа жителей поселка обратилась к городским депутатам с просьбой помочь в восстановлении и реставрации любимого места отдыха. Весомым аргументом стало то, что именно в этом сквере проходят все торжественные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.

Инициативу жителей поселка Лянгасово поддержали глава города Кирова Елена Ковалева, в состав избирательного округа которой входит микрорайон, а также депутаты Думы Валерий Крепостнов и Денис Елшин. Только в прошлом году в рамках исполнения наказов избирателей на освещение сквера был потрачен миллион рублей.

ЧТО СДЕЛАНО В НЫНЕШНЕМ ГОДУ

1. Благодаря победе в ППМИ-2019 в сквере проложили дорожки из брусчатки, разбили цветники, установили скамейки и урны. Общая стоимость работ в текущем году составила более 2,5 млн рублей.

2. На софинансирование проекта, а также выполнение работ по водоотведению, обустройству клумб и тротуара с ограждением были направлены средства депутатского фонда в общей сумме 800 тысяч рублей.

3. Реконструкция мемориальной зоны осуществлялась за счет средств, собранных населением. Кроме того, финансовую помощь оказала депутат областного Законодательного Собрания Елена Перминова и компания «УРАЛХИМ».

4. При участии центра местной активности, общественного совета микрорайона, совета ветеранов-железнодорожников и активных граждан на прошлой неделе был проведен масштабный субботник, чтобы подготовить сквер к торжественному открытию.

- В течение двух лет мы вместе с вами возрождали этот сквер, - обратилась к лянгасовцам глава города Кирова Елена Ковалева. – Сегодня можно сказать, что его благоустройство практически завершено. Благодарю вас за ваше неравнодушие, упорство и целеустремленность.

ВАЖНО

Глава города отметила, что впереди еще много планов по преображению микрорайона. Так, в рамках проекта «Народный бюджет» уже в следующем году будет обустроен парк семейного отдыха на участке около физкультурного-оздоровительного комплекса, который станет еще одной точкой притяжения для местных жителей всех возрастов.

ИСТОЧНИК KP.RU